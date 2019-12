SARONNO – Come sempre in vista del Natale i volontari parrocchiali si danno da fare per la preparazione dei presepi che trovano posto in tutte le chiese cittadine. Un’opera che spesso inizia già subito dopo l’estate, con l’individuazione di un tema e la progettazione. Ecco alcune delle novità che attendono i fedeli.

Chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo, piazza Libertà – Presepe di grandi dimensioni, realizzato ai volontari che se ne occupano ormai da molti anni. Riproduce una città “moderna” dove sembra che non tutti si rendano conto del prodigio della Natività.

Santuario della Beata vergine, piazza Santuario – Presepe tradizionale ma con cielo fatto con strisce di stoffa, rappresenta il cielo che si china sulla terra.

Chiesa Regina Pacis, via Roma – Altro grande presepe, stavolta con una cornice in oro di quasi sei metri per due, che simula un enorme quadro.

Chiesa di San Giuseppe Confessore, via Torricelli al quartiere Matteotti – Il presepe addirittura ha fatto il bis, ce ne sono due: dentro alla chiusa uno “minimal”, ma pure uno all’esterno in un locale adiacente.

