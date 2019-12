Area addestramento cani a Cogliate, “ridaremo vita ad un angolo di Cogliate”

COGLIATE – “๐’๐ญ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐ง๐๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐๐š๐ซ๐ž ๐ฏ๐ข๐ญ๐š ๐š๐ ๐ฎ๐ง ๐ฌ๐จ๐ ๐ง๐จ!” Lo dice il sindaco Andrea Basilico in merito al progetto per creare alla periferia del paese una grande aree di addestramento per i cani da soccorso, della quale hanno bisogno i cinofili del gruppo di protezione civile degli Alpini. Servirร anche per tenere lontani i malintenzionati, spacciatori, che talvolta frequentano le vicine zone boschive del Parco delle Groane.

Dice il sindaco Basilico

๐˜Œ’ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ช๐˜ต๐˜ข ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ “๐˜ท๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ˆ๐˜ค๐˜ฏ๐˜ข”. ๐˜๐˜ฐ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ท๐˜ช๐˜ท๐˜ข, ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช, ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ญ’๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ˆ๐˜ญ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช. ๐˜š๐˜ต๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ญ๐˜ข ๐˜™๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ, ๐˜ญ๐˜ข ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ต๐˜ขฬ€ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ฐ. ๐˜œ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ช ๐˜ด๐˜ช๐˜ข ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ต๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ข…

(foto archivio: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, sostiene il progetto per creare una zona d’addestramento per cani da soccorso alla periferia del paese)

