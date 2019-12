ROVELLO PORRO – La prima squadra veleggia nelle zone basse della classifica ma in casa Rovellese nessuno perde il buon umore e la voglia di fare “gruppo”, e nel periodo “preparatorio” delle feste di fine anno in piazza Porro non è mancato uno stand con i coloro giallorossi del club calcistico del paese. Una occasione per ritrovarsi con atleti, dirigenti e tifosi, tutti hanno fatto tappa al gazebo che ha costituito, per la Rovellese, una occasione di presentarsi a chi non ne conosceva già l’attività.

Non c’è solo la formazione maggiore, in Seconda categoria, ma anche un settore giovanile che sta regalando soddisfazioni e che, soprattutto, costituisce una occasione di sana aggregazione per tanti ragazzi e bambini di Rovello Porro. Classifica 2′ categoria: Villaguardia 32 punti, Andratese 30, Veniano 28, Cantù San Paolo e Cistellum 27, Bulgaro 24, Cascinamatese e Virtus Cermenate 18, Mozzate 17, Stella Azzurra 167, Novedrate 15, Cassina Rizzardi, Azzurra e Gerenzanese 12, Itala e Rovellese 11.

(foto: lo stand della Rovellese allestito in piazza Porro a Rovello Porro)

23122019