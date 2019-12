È in arrivo il calendario della raccolta differenziata che svela la Saronno sotterranea

È in arrivo il calendario della raccolta differenziata che svela la Saronno...

SARONNO – È in distribuzione in questi giorni il calendario 2020 della raccolta differenziata.

Il tema che accompagnerà i prossimi 12 mesi saronnesi è la “Saronno sotterranea”.

“Una Saronno invisibile ai più – spiega nell’introduzione l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone – ma non per questo meno affascinante. E’ la Saronno sottorranea dove corre il torrente Lura e tanti di quei servizi che ci permettono di viverla al meglio”.

Sono foto molto diverse da quelle degli ultimi anni “tradizionalmente piene di colore e di dinamicità ma ci daranno l’opportunità di pensare e di scoprire con suggestivi giochi di luce, ombre e materiali a cosa sta sotto quelle strade che percorriamo giorno dopo giorno”.

Se le foto raccontano il sottosuolo le pagine del calendario e della guida allegata raccontano tutte le novità della città a partire dal nuovo servizio di igiene urbana affidato ad Amsa spa ed Econord dall’agosto scorso. Sono tante le novità che durante tutto l’anno che verrà entreranno in vigore. Non a caso l’amministrazione ha voluto con il volume allegato al calendario, proporre la guida alla raccolta differenziata 2020. “Un riassunto delle buone pratiche – conclude Guaglianone – per mantenere gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra comunità ed i nuovi servizi”