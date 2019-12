Intervista, sindaco Cartabia (Cislago): “Un 2020 all’insegna di inaugurazioni e investimenti”

SARONNESE – CISLAGO Il tempo di Natale è anche quello dei bilanci in cui si tirano le somme sull’anno che si è appena concluso e si inizia a pensare a quello che sta arrivando.

IlSaronno ha deciso di dare l’opportunità a tutti i sindaci del Saronnese di raccontare i dodici mesi appena trascorsi, dai problemi alle buone notizie, ma soprattutto di fare qualche anticipazione su come sarà il 2020. Abbiamo pensato a 5 domande molto aperte uguali per tutti i primi cittadini, in modo da realizzare uno spaccato di tutte le comunità del saronnese.

Abbiamo inviato le domande via mail a tutti i sindaci del Saronnese chiedendo di inviare le risposte entro il 17 dicembre. La redazione ringrazia tutti i primi cittadini che, malgrado i tanti impegni amministrativi e del periodo natalizio, hanno risposto alle nostre domande. Pur contattata l’Amministrazione di Saronno ha preferito non partecipare all’iniziativa.

Dopo Marco Giudici (Caronno) e Mario Ceriani (Origgio) scende in campo Gian Luigi Cartabia che guida Cislago.

1. E’ tempo di bilanci: com’è stato il 2019 della città che amministra? Quali sono state le criticità e le soluzioni che avete trovato?

Le maggiori criticità, sentendo anche i miei colleghi sindaci vicini , che noi abbiamo dovuto affrontare nel 2019 hanno riguardato le problematiche emerse nell’ambito del sociale, questo ha fatto lievitare in modo considerevole tale spesa. La soluzione che abbiamo adottato è stata quella di utilizzare fondi destinati ad investimenti per incrementare il capitolo di spesa sociale , posticipando quindi opere e lavori pubblici non prioritari. Alcune piccole criticità che abbiamo avuta ai fabbricati comunali, soprattutto a seguito di eventi atmosferici eccezionali hanno evidenziato urgenti lavori di manutenzione a strutture datate o lavori eseguiti non a regola d’arte , e mi riferisco al rifacimento della vecchia copertura e dei lucernari degli spogliatoi palestra scuola elementare, copertura che aveva più di 40 anni, e al rifacimento copertura locale tecnico e rifacimento parziale dei marciapiedi della nuova scuola materna Primi Passi della frazione Massina, immobile di recente costruzione. Tutti gli interventi sono stati realizzati in modo veloce ed efficace, utilizzando fondi straordinari di bilancio”

2.Pensando ai 12 mesi passati quali sono stati i momenti più emozionanti/intensi per la comunità?

Sicuramente i momenti più emozionanti/intensi sono gli eventi pubblici che abbiamo realizzato, non solo grazie al nostro impegno organizzativo e propositivo, ma anche grazie al grande lavoro che ha Cislago fanno le molte associazioni presenti. Vorrei ricordare alcuni eventi come “Notte bianca Cislago in festa 2019”, che anche quest’anno ha avuto un grande successo, ospitando centinaia e centinaia di persone anche da fuori paese e per la prima volta, sulla nostra magnifica piazza della Chiesa, hanno potuto assistere a due bellissimi spettacoli delle fontane danzanti . Altrettanto bello sempre in piazza della chiesa, è stato il concerto che la nostra banda S. Cecilia ha organizzato per festeggiare i sui 135 di fondazione con il coro degli studenti dei licei di Gallarate e con il tenore Alessandro Turri. Ed è di sabato scorso il bellissimo ed emozionante concerto organizzato sempre dalla nostra banda, nella chiesa Parrocchiale, con il coro di voci bianche composta da tutti i ragazzi delle classi 5 della scuola Primaria G. Mazzini

Mi ha anche fatto molto piacere ricevere da tanti cittadini l’apprezzamento per un’opera che per noi è stata una sfida significativa , l’eliminazione dell’impianto semaforico di viale 4 Novembre/C. Battisti con la realizzazione di rotatoria

3. E ora guardiamo avanti, il 2020 è alle porte: quali sono le sfide che attendono il comune e i suoi cittadini?

“Le sfide che ci attendo per il prossimo anno sono molte , alcune riguardano la chiusura di progetti e lavori partiti nel 2019 vorrei ricordare i più significativi :

Inaugurazione nuovo centro sportivo di Viale dello sport

Inaugurazione e apertura dei nuovi spazi della biblioteca comunale presso il complesso di Villa Isacchi

Il completamento dei lavori riguardanti la rotatoria di Via C.Battisti/Viale dello Sport

Completamento dei lavori di adeguamento e riapertura della tribuna centro sportivo di Via Papa Giovanni XXIII

Anche per i progetti che ci attendono vorrei ricordare i più significativi :