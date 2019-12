MALPENSA – “La Lega la butta in polemica, come al solito, allora forse vale la pena chiarire alcune questioni” , così i portavoce M5S Cristian Romaniello, Simone Verni e Silvia Baldina. Che proseguono: “Vigevano e la Lomellina soffrono di una carenza cronica Infrastrutturale ed è quanto mai urgente e vitale colmare questo gap, causato principalmente da una ventennale cattiva politica. Una politica che ha preferito fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini, piuttosto che lavorare seriamente per trovare una soluzione condivisa e, soprattutto, veramente realizzabile! Se oggi ci troviamo di fronte a linee ferroviarie sottodimensionate e alla impossibilità di realizzare questa contestata Infrastruttura stradale è perché la Commissione Via (composta da membri scelti dal centro destra) e l’Europa, hanno sostanzialmente evidenziato tutte le criticità tecniche che erano note da tempo e per le quali pendono ben 5 ricorsi al Tar, di cui uno dell’allora sindaco Curzio Trezzani, attuale consigliere regionale della Lega! Nel 2018 il M5S, quando era al Governo insieme alla Lega, ha provato in tutti i modi a trovare una soluzione percorribile, alternativa al progetto, per poter dare una risposta concreta e rapida al territorio, ma è stata proprio la Lega, in particolare gli onorevoli Maggioni e Garavaglia, a non voler essere disponibile al confronto e a chiudere ogni possibile ricerca di soluzione. D’altronde, se la Lega e il centrodestra, avessero veramente voluto realizzare l’opera, l’avrebbero già fatto, visto che sono trascorsi vent’anni. Ma, evidentemente, per loro é più importante lasciare sul tavolo la questione aperta e continuare a farci campagna elettorale!”

Il M5S “da anni sta lavorando per soluzioni concrete e fattibili nell’immediato. Oggi questa visione è stata condivisa dal Pd per arrivare a trovare una soluzione immediatamente percorribile, capace di risolvere i problemi che la politica di centrodestra ha causato e mai risolto, come la riqualificazione di tratti stradali in grado di scogliere i vari nodi Infrastrutturali e il potenziamento della rete ferroviaria e della S9”.

23122019