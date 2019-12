SARONNO – La messa di mezzanotte a Saronno per Natale? “Solo” in due chiese, si tiene infatti alla parrocchia di Regina Pacis in via Roma, a distanza “pedonale” dal centro storico; e dall’altra parte della città alla chiesa di San Giuseppe Confessore al quartiere Matteotti. Si tratta di chiese che si trovano, sul territorio, in “posizione strategica”, per consentire a chi non vuole perdere questo tradizionale appuntamento di essere presente, ma allo stesso tempo la comunità pastorale ha voluto “distribuire” le messe pre-natalizie in orario diversi nelle varie parrocchie, prima di mezzanotte per consentire anche a chi è meno nottambulo di esserci, di stare assieme agli altri fedeli e vivere appieno questo momento di condivisione e religiosità.

Questo il senso, dunque, della collocazione oraria di molte messe, anche in prepositurale ed al santuario della Beata vergine dei miracoli, prima della fatidica mezzanotte. Mentre nella mattinata natalizia verranno seguiti gli orari abituali delle festività.

