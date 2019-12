Come tradizione vuole, i componenti del gruppo Facebook “Sei di Saronno se” si sono scambiati gli auguri di Natale in Piazza Libertà. Sotto l’albero e le luci natalizie, per il sesto anno consecutivo il gruppo ha voluto farsi gli auguri di persona, il modo migliore per dare ulteriore vita al gruppo e tenere vivo l’aspetto reale.

“Non provate a dire che non c’era un cane…”. Una decina di persone presenti e… Kelly! Il cagnolino che ha animato la serata, particolarmente coinvolta durante il momento delle classiche foto di rito.

Il tema della serata? Lo scambio del tè. Un momento di condivisione tra i presenti, armati di termos e tazze portate da casa. Nel più classico dei plastic free!

(in foto: il gruppo di Sei di Saronno se… sotto l’albero)

23122019