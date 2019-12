Alla Regina Pacis il presepe diventa un maxi quadro tridimensionale

SARONNO – Il presepe alla Regina Pacis è stato inaugurat,o come tradizione, l’8 dicembre.

Il grande lavoro dei volontari, che ogni anno cerca nuove idee da proporre, quest’anno ha portato alla realizzazione di un presepe collocato in un maxi quadro tridimensionale. “Lo abbiamo racchiuso in una grande cornice che lo fa diventare un quadro o quasi – spiegnao i volontari – Naturalmente il fine ultimo è rappresentare il momento della nascita di Gesù. Sono vent’anni

che il gruppo presepe opera in parrocchia realizzando da due decenni Presepi che speriamo abbiano suscitato un ’bout di emozione, nello spirito di san Francesco, ideatore del primo Presepio di Greccio”.

(nella foto: il presepe alla Regina Pacis)