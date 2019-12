Gli Architetti del Saronnese a colazione solidale

SARONNO – Per lo scambio degli auguri di Natale, gli Architetti del Saronnese (gruppo informale autocostituito che conta 106 partecipanti alla chat WhatsApp) hanno scelto la formula della prima colazione “solidale”.

Ieri, 23 dicembre, il ritrovo è stato alle ore 8.30 presso la Botega di via Portici 11: qui, una decina di professionisti del saronnese ha partecipato allo scambio degli auguri, chiacchierando insieme, nell’ultima vera giornata lavorativa prima del Santo Natale. “Abbiamo discusso di programmi di lavoro e di ricerca collettivi in essere e non sono mancati gli spunti per nuove iniziative di carattere culturale – spiegano mi rappresentanti del gruppo – E’ stata inoltre l’occasione per occuparsi di solidarietà: i partecipanti hanno, infatti, effettuato una donazione, che è stata devoluta, a nome di tutto il gruppo, alla Fondazione Casa Marta Onlus di Saronno”. Alle ore 9.10, tutti operativi per affrontare la giornata lavorativa.

24122019