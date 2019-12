SARONNO – Domenica 1° dicembre 2019 al palazzo Regionale Pirelli presso la sala Giorgio Gaber, il Pedale Saronnese ha ricevuto il riconoscimento per il suo cinquantesimo dalla fondazione. Riconoscimento consegnato al Presidente Filippini Emilio, accompagnato per l’occasione dal vicepresidente Fumagalli Franco e dal direttore sportivo Aleotti Mario, dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana. Nella stessa mattinata sono stati premiati con vari riconoscimenti tutti i migliori ciclisti della Regione Lombardia.

Questi cinquantanni sono stati anni gloriosi e di grande storia per il Pedale Saronnese e per la cittadina degli Amaretti, dove sono cresciuti atleti arrivati fino al professionismo del ciclismo: da Alberto Volpi, tuttora Direttore Sportivo di una grande squadra, a Claudio Chiappucci secondo al TOUR di Francia, da Marco Cattaneo a Tomi Maurizio, Angelo Bugini ed altri campiocini arrivati a categorie inferiori e dilettantistiche.

E come non ricordare, tra gli altri, Natale Caldera di Caronno Pertusella, ormai 93enne, vincitore della Milano-Tortona con indosso la maglia bianco-celeste.

