STRASBURGO/VARESE – Sono dodici i ragazzi della Lega Giovani del Varesotto che martedì 17 dicembre, insieme ad altri coetanei provenienti dal resto della Lombardia, dalla Liguria e dal Piemonte, sono partiti alla volta della sede di Strasburgo del Parlamento europeo per incontrare in loco l’europarlamentare di Varese Isabella Tovaglieri, visitare la città e fare la conoscenza di una delle istituzioni comunitarie più discusse. “Vedere il Parlamento Europeo in televisione e poi essere qui per davvero devo dire che mi ha fatto un certo effetto – ha commentato uno dei ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa – e di questo non posso che ringraziare di cuore Isabella Tovaglieri e la Lega Giovani che mi hanno dato l’opportunità di toccare con mano una realtà di cui avevo sempre e solo sentito parlare”. Decisamente più critico invece Riccardo Guzzetti, Coordinatore Provinciale della Lega Giovani di Varese e anch’esso presente a Strasburgo: «Noi di Varese raccogliamo un’eredità industriale e artigianale d’eccellenza, che le istituzioni come questa sembrano fare di tutto per affossare. Io sono di Saronno – continua Guzzetti – e noi produciamo l’Amaretto da più di 500 anni, un liquore che è conosciuto in tutto il mondo e che, a causa delle discutibili decisioni prese in palazzi come questo, rischia di sparire completamente dal mercato nordamericano, dove è stato fino ad ora uno dei distillati in assoluto più apprezzati. Noi giovani abbiamo il dovere morale di alzare la voce contro situazioni come questa, come abbiamo fatto mercoledì contro il Meccanismo europeo di stabilità, come faremo sempre contro chiunque minacci la nostra sovranità e i nostri diritti, che, ricordiamocelo sempre, non esistono grazie alle istituzioni di Bruxelles».

Al rientro, cena natalizia a Gallarate per tutto il gruppo del vaesotto.

24122019

(nelle foto: la manifestazione a Strasburgo e la cena natalizia)