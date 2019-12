Misinto, dopo la messa il grande falò

MISINTO – A Misinto è tutto pronto, a cura dei volontari del paese ed in particolare dai coscritti del 2001. Dopo la messa di mezzanotte alla chiesa parrocchiale, sul sagrato il tradizionale, grande falò che come sempre contribuirà a portare in paese l’atmosfera natalizia. Una occasione, per i cittadini, di stare insieme anche qualche momento dopo la messa, per uno scambio di auguri che contribuisce ad unire la comunità.

Quello del falò dopo la messa di mezzanotte è da anni un appuntamento davvero tipico del Natale a Misinto e tutto fa pensare che anche per questo 2019 ci sarà tanta gente, manca poco ed il conto alla rovescia è già iniziato. E molti arriveranno, per godersi questo evento, anche da Saronno e circondario.

(foto: i volontari hanno predisposto tutto per il grande falò notturno di Misinto)

24122019