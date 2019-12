Piazza Libertà: donna derubata alla fermata del trenino natalizio

SARONNO – Mamma saronnese vittima di un furto alla fermata di piazza Libertà del trenino di Natale lancia un appello per riavere almeno i propri documenti e quelli dei suoi 3 bimbi.

Et un post decisamente amaro quello della donna borseggiata che spiega di non essersi accorta di essere stata borseggiata. Neanche i tanti presenti hanno notato nulla. Oltre ad aver rovinato un momento di festa e di atmosfera natalizia per la famiglia il ladro, rubando il portafoglio della Saronnese, ha preso anche i documenti della donna e dei suoi tre figli.

Una circostanza che può trasformarsi per la saronnese in una lunga trafila burocratica se non recupererà i documenti propri e dei figli. Da qui l’appello al ladro o a chi dovesse trovarli per evitare una Natale movimentato all’intera famiglia.

