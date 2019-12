Thoukball, derby amichevole a Rovello: la spunta Saronno

ROVELLO PORRO – Nella serata di ieri sera si è svolta l’amichevole tra i Rovello Sgavisc e i cugini saronnesi del Saronno Castor. Dopo la partita, vinta dai saronnesi, è stato il momento del brindisi e degli auguri di Natale, al quale tutti hanno partecipato. Il prossimo appuntamento è previsto il 12 gennaio con il ritorno della serie A.

“Buone feste a tutti!” concludono i dirigenti rovellesi. Nei giorni scorsi alcuni atleti di Rovello hanno partecipato al Torneo delle nazioni che si e svolto a Ginevra in Svizzera. Forte infatti la presenza degli atleti rovellesi. “In particolare la nostra Nicole Betti allenata dallo Sgavisc Davide Rebosio riescono a trionfare nella categoria Women. Filippo Banfi, nella nazionale under 18, si arrende solamente in finale ai padroni di casa elvetici” riepilogano i dirigenti del club del basso comasco.

(foto di gruppo di Rovello Sgavisc e Saronno)

