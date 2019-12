SARONNO – L’emittente comunitaria anche quest’anno dopo le dirette del mattino, vi aspettano sugli 88fm e su l’880 del digitale TV, per trascorrere insieme dalle ore 17 il pomeriggio della vigilia di Natale con musiche, tradizioni, appuntamenti con i Presepi da visitare, aspettando la Santa Messa dalla Prepositurale di Saronno delle ore 23 “nella notte di Natale”. Nel mentre alle 19.45 la preghiera del prevosto don Armando Cattaneo con l’accessione del lume alle finestre in tutta la città. Ma non è finita qui, immancabile l’appuntamento con la Santa messa di Natale, in diretta dalla Prepositurale dei S.S. Pietro e Paolo alle ore 10 del 25 Dicembre. Ed invece, per martedì 31, alle ore 18 la diretta della S.Messa, sempre dalla Prepositurale con il Te Deum. Ed ancora politica, con Angelo Volpi e Gianni Branca che sabato 28 intervistano il sindaco di Gerenzano Ivano Campi e sempre tanto sport, con Paolo ed Agostino che lunedì 30 ospitano la pallanuoto Caronno.

Martedì 24 dicembre – per iniziare la giornata con gusto alle 10.28, con replica alle 19.18, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette di cucina. Alle 11.28 Gianni Branca e Rosangela Busnelli conducono “Tutti a Zanzibar, appuntamenti ed eventi in Lombardia e dintorni”. Per la sera, invece, dalle 17 sino alla Messa nella Notte Santa “Buon Natale con RadiorizzontInBlu”: la tradizionale trasmissione della vigilia con ospiti, curiosità e tanta musica di Natale. Nel mentre alle 19.45 la preghiera del prevosto don Armando Cattaneo con l’accessione del lume alle finestre in tutta la città. E per finire alle ore 23, in diretta sempre dalla Prepositurale, la Santa Messa della Notte di Natale.

Mercoledì 25 dicembre – per iniziare la giornata natalizia nel migliore dei modi e con il buon umore alle ore 9, Speciale Buon Natale a cura di Massimo Tallarini. Per proseguire alle 9.30, con replica alle 19.15, “Ciciarem un cicinin” con Anna & Anna. Alle ore 10, S.Messa in diretta dalla Prepositurale dei S.S. Pietro e Paolo. Alle 11.00 con replica ore 18.00, viene trasmesso il suggestivo “Gran Concerto” di Natale. Per finire alle 12, l’importante appuntamento con l’Angelus del Papa.

Giovedì 26 dicembre – Per iniziare la giornata va in onda uno speciale inedito di “Parole in versi” a cura di Luca Ilarda. Alle ore 10, S.Messa in diretta dalla Prepositurale dei S.S. Pietro e Paolo. Alle ore 11 “Appuntamento al cinema”, appuntamento fisso da non perdere con la rassegna dei film in programmazione nelle sale. Conduce Gianni Branca con la partecipazione di Vittorio Mastrorilli e Michele La Porta. Dopodichè alle 11.30 , il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. E per finire, come il giorno precedente alle ore 12 importante appuntamento con l’Angelus del papa.

Venerdì 27 dicembre – Alle 10.28 nello spazio di “Non solo cultura” Iaia Barzani intervista Anna Garbagna, Daniela Pizzagalli e Fulvio degli Innocenti. Successivamente, importante appuntamento in ottica delle feste con “Il Vangelo della domenica”, letto da Carlo Legnani e commentato da Don Angelo Centemeri, a seguire “Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea e Silvana. Sabato 28 dicembre- alle 10.28 Angelo Volpi e Gianni Branca ospitano il sindaco di Gerenzano Ivano Campi ed a seguire dalle ore 17 diretta del consiglio Comunale di Saronno, ascoltabile anche in streaming al sito della nostra emittente e sul digitale terrestre al canale 880.

Lunedì 30 dicembre – alle 10.28, con replica alle 19.18, Paolo ed Agostino, nella loro consueta rubrica dal titolo “Match point” ospitano la pallanuoto Caronno.

Per finire si ricorda che Martedì 31 dicembre dalle ore 18 s.Messa col Te Deum, in diretta dalla Prepositurale. Inoltre come ogni anno Radiorizzonti propone i Grandi concerti nel periodo natalizio, oltre a quello di Natale, appuntamenti fissati anche per l’1 Gennaio ed il 6 di Gennaio.

Un ultimo appuntamento che vi preannunciamo Venerdì 17 gennaio dalle ore 21.00, la nostra emittente trasmetterà in diretta la “Tombola radiofonica benefica di S. Antonio”, Le cartelle si possono trovare presso la segreteria della Prepositurale e la merceria Linda di vicolo del Pozzetto a Saronno.

RADIORIZZONTI inBLU AUGURA A TUTTI BUONE FESTE!