Vigilia di Natale: Dante pensa… anche agli haters

CERIANO LAGHETTO – “Sono quasi pronto per la Vigilia. E dopo la Santa Messa, siccome a Natale siamo tutti un ’bout più buoni, sorteggio 10 haters o profili fake da bannare per tutto il periodo natalizio: i 10 fortunati potranno così vivere al meglio la magia del Natale in famiglia, senza l’ossessione del sottoscritto! Bacionie… buona vigilia!”

Con ironia, il vicesindaco di Ceriano

Laghetto, e coordinatore dei sindaci leghisti della Lombardia, Dante Cattaneo, fa gli auguri a tutti gli amici, concittadini, sostenitori e simpatizzanti. Con un pensiero – perché no – anche per gli haters del web che talvolta lo prendono di mira sui social network.

(foto: il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, in versione “natalizia”)

24122019