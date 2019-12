A Lazzate presepe anche in Municipio. Il sindaco Pizzi: “Tradizione da preservare”

LAZZATE – A Lazzate il presepe è stato allestito anche in Municipio: circondato da stelle di Natale, la piccola ma suggestiva installazione include tutti gli elementi classifica, dalla capanna alle statuine dei pastori. Un messaggio rivolto alla comunità, del quale si rende portavoce il sindaco Loredana Pizzi: “Presepe in Comune a Lazzate per ricordare un’antica tradizione che deve essere preservata”.

Ma Lazzate è sicuramente una delle località della zona che celebra nel modo più solenne e completo le festività natalizie, iniziando dalla collocazione dell’albero di Natale nel borgo storico, albero che da anni ormai è sicuramente il più grande e più bello fra quelli che trovano posto nelle piazze della zona. E poi, una illuminazione natalizia particolarmente curata, i mercatini e molti eventi sempre affollati di avvicinamento al Natale.

(foto: il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi; con il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo ed il presepe allestito nel Municipio lazzatese)

25122019