SARONNO – Brindisi di Natale per i volontari, conduttori, registi, tecnici e tutti gli amici di Radiorizzonti, l’emittente radiofonica comunitaria saronnese che ha sede nel complesso parrocchiale di piazza Libertà 1. Prima della feste, dunque, non è mancato il momento dello scambio di auguri.

Radiorizzonti, gestita da una associazione, è la radio più “storica” di Saronno, trasmette sugli Fm 88, in streaming e da qualche tempo anche sul digitale terrestre. Una programmazione ampia e variegata, e per tutte le fasce d’età: si va dall’informazione locale e nazionale, allo sport, alla cultura in tutte le sue sfaccettature, alla trasmissione in diretta dei consigli comunali di Saronno e Gerenzano; alle messe ed ai momenti della vita religiosa cittadina. Ed anche in questi giorni di festa il palinsesto propone tanti appuntamenti, con un occhio di riguardo proprio per quelli del Natale a Saronno, nelle parrocchie e non soltanto.

(foto di gruppo per volontari e sostenitori di Radiorizzonti Fm 88)

25122019