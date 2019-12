SARONNO – Fbc Saronno, a -6 dalla capolista Lentatese al termine del girone di andata di Prima categoria, la formazione biancoceleste non può non pensare anche alla Coppa Lombardia nella quale è ancora in corsa, vincendola il passaggio di categoria sarebbe praticamente certo. Ma bisogna fare i conti anche con gli avversari. Eliminato il Rovellasca, a primavera i saronnesi saranno attesi dai quarti di finale; si giocherà giovedì 5 marzo con una “partita secca”, chi giocherò in casa sarà definito dal sorteggio. Le semifinali sono previste con gare di andata e ritorno il 2 aprile ed il 16 aprile, sempre giovedì; mentre la finalissima in campo neutro in data da definire.

Le avversarie – In lizza restano dunque in otto. Oltre al Saronno, restando in zona, c’è il Cantello che ha eliminato l’Accademia Bmv (0-1 in trasferta); il Montenaso Lombardo si è qualificato espugnando, 2-1, il terreno del Fornovo San Giovanni; il Cellatica in casa ha travolto 4-0 la Virtus Aurora Travagliato; il Cologne ha vinto in casa 2-1 sul Pralboino; l’Olimpiagrenta ha batto in casa 3-1il Missaglia. Fra Loreto e Cavenago era finita 2-2 ma il Cavenago ha vinto ai rigori.

Prossimo avversario dei saronnesi dovrebbero essere i varesotti del Cantello, che nel girone A veleggiano al terz’ultimo posto della graduatoria.

25122019