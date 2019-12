Saronno, raid contro i parcheggi a pagamento: le strisce blu diventano bianche dietro al Municipio

SARONNO – Nuovo raid contro i parcheggi a pagamento: nella notte di Natale la zona di via 4 novembre, dietro al Municipio, si è ritrovata con una nuova segnaletica. Addio alle strisce blu che segnalano i parcheggi a pagamento coperte con righe bianche fatte a mano.

Il raid è stato realizzato dietro al palazzo comunale a pochi passi da piazza Repubblica. Non c’è stata, al momento in cui scriviamo a quanto ci risulta, nessuna rivendicazione ma è facile pensare ad un legame con il blitz analogo realizzato a fine ottobre in piazza dei Mercanti da parte degli anarchici. In quell’occasione erano stati colorati di bianco da una quindicina di persone circa 200 stalli. L’amministrazione si era subito attivata per cancellare la vernice bianca con un gran dispiego di mezzi.

Difficile non pensare ad un legame tra o due episodi anche perché proprio la vigilia di Natale era in programma un evento anarchico per “riprendersi” piazza dei Mercanti.