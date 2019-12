Corbetta: “La Lombardia toglie il ticket a pompieri e forze dell’ordine”

MILANO – “Dal 2020 gli agenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco che in servizio dovranno recarsi al Pronto Soccorso non dovranno più pagare il ticket né per quanto riguarda l’accesso né per le successive prestazioni”. Ne dà notizia il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, che su questo argomento aveva presentato una mozione regionale, poi approvata lo scorso 2 luglio dall’aula del Pirellone.

Il contenuto della mozione è stato recepito completamente nel collegato al Bilancio di Regione Lombardia. La misura pone fine a una vera ingiustizia e una reale disparità di trattamento tra i lavoratori che possono contare sulla copertura assicurativa Inail e gli appartenenti alle forze dell’ordine o ai vigili del fuoco che devono invece pagare il ticket anche dopo un infortunio occorso in servizio. Il provvedimento riguarda gli operatori delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale che vengono quindi esonerati dal pagamento del ticket del Pronto Soccorso, anche in caso di codice bianco, e dalle prestazioni correlate all’infortunio per un periodo massimo di un anno. Con questa misura Regione Lombardia dimostra ancora una volta concretamente la propria vicinanza a coloro che ogni giorno sono impegnati a tutelare la sicurezza dei cittadini, rischiando spesso anche la propria vita e la propria salute.

