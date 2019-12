SOLARO – “I cinghiali non sono poi così lontani”: se ne parlato in un recente convegno che ha costituito l’ultima del ciclo di serata naturalistiche 2019 nella sede del Parco delle Groane, in via Polveriera a Solaro. “Si è trattato dell’ultimo appuntamento prima delle festività natalizie con il “Gruppo natura” delle Guardie ecologiche volontarie, le Gev del Parco Groane che hanno organizzato un appuntamento su un tema inedito ma molto importante: i cinghiali. Che, abbiamo avuto modo di scoprire, non sono così distanti”.

Il titolo dell’evento è stato “Impatto ecologico e antropico del cinghiale nei parchi-Monitoraggio scientifico e controllo delle popolazioni”. La serata è stata utile per approfondire alcuni aspetti della distribuzione del cinghiale nelle aree del Comasco e del Varesotto e la possibile fluttuazione di individui verso le Groane tramite i corridoi ecologici esistenti. Relatore Andrea Pasetti, naturalista, faunista e micologo.

(foto archivio: i cinghiali si avvicinano al Parco delle Groane)

