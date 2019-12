UBOLDO – Venerdì scorso la scuola di Uboldo ha organizzato un evento emozionante, premiando le eccellenze uscite dalla classe terza media, oltre all’ideatore del nuovo logo dell’Istituto.

Apprezzata, in apertura, l’esibizione dei due professori di musica e anche della dirigente scolastica, che si è cimentata in una performance musicale. Successivamente è stato premiato l’ideatore del nuovo logo dell’Istituto, Mirko Biazzi, insieme ad altri ragazzi che si sono distinti per lo studio e l’impegno. A tutti loro è stato consegnato un attestato.



L’amministrazione comunale ha inoltre omaggiato gli studenti di una borraccia d’alluminio, con incisi il logo dell’istituto e il logo del comune, a significare la collaborazione delle due istituzioni: la borraccia servirà a sensibilizzare i ragazzi sul riciclo e sul minor consumo possibile della plastica monouso.

25122019