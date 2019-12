SARONNO – C’è tempo fino al 29 dicembre per presentare la domanda per il bando di assunzione di cinque agenti di polizia locale per il comando di piazza Repubblica.

L’amministrazione saronnese ha avviato la procedura per incrementare gli uomini a disposizione del comandante Giuseppe Sala: tra pensionamenti e alcuni altri spostamenti, infatti, l’organico che nel 2017 era arrivato a contare 34 uomini si è assottigliato. “Abbiamo riscontrato la necessità di nuovo personale per riuscire a garantire i servizi in strada che vengono svolti in tutto l’arco della giornata, e in orario serale nei weekend e in caso di particolari servizi, da diverse pattuglie su più turni – commenta il sindaco – Non dobbiamo dimenticare che gli agenti non si occupano solo di viabilità, controllo dello spaccio ma anche di tutta una serie di adempimenti, dalle residenze alle sanzioni, che in una città come Saronno sono indubbiamente complesse”.

