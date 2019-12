CISLAGO – Nei giorni scorsi in piazza Toti nel centro di Cislago il gazebo allestito dai volontari del Comitato “Maria Letizia Verga” per la vendita di idee regalo per il Natale e di simpatici dolcetti. Obiettivo, quello di raccogliere fondi per sostenere i progetti benefici dell’associazione.

“Grazie alle volontarie del Comitato “Maria Letizia Verga” che, per una lodevole causa, oggi sono in piazza a Cislago per sostenere lo studio e la cura della leucemia del bambino. Grazie a tutti Voi e al contributo di chi ha scelto di sostenere questa lodevole iniziativa per il bene dei nostri bambini” le parole dell’assessore comunale alla Cultura, Marzia Campanella.

Per le volontarie del gruppo è stata anche una proficua occasione per sensibilizzare i concittadini e riferire nello specifico quello che è l’impegno del comitato Verga in ambito nazionale, dove garantisce un fondamentale supporto alla ricerca scientifica.

(foto: volontarie al gazebo del comitato “Maria Letizia Verga” contro la leucemia)

