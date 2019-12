Missione: scorta a Babbo Natale!

Per l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo sezione di Saronno e l’Associazione Polizia Locale di Saronno la vigilia di Natale è l’ormai tradizionale momento di fare la scorta nientemeno che… a Babbo Natale!

Era successo diversi anni fa, in occasione della prima visita di Babbo Natale al reparto di pediatria dell’ospedale cittadino: non sapendo dove parcheggiare la slitta carica di doni si era rivolto ai carabinieri in congedo, allora intenti nel servizio dei “nonni amici”. Fu così che, anche per sistemare i permessi necessari per parcheggiare la slitta, prese avvio una collaborazione tra Babbo Natale, i carabinieri in congedo e la polizia locale di Saronno che prosegue ancora ogni anno al punto che in comando più che Natale attendono i primi di dicembre: serve preparare un bel ’bout di permessi per la slitta!

Anche nel 2019 puntuale Babbo Natale è arrivato e ha portato con sè dolci, un biglietto di auguri da colorare… e il necessario per colorarlo.

In realtà c’è un regalo non visibile che il simpatico vecchietto porta agli agenti e ai carabinieri in congedo: la bellezza di aver contribuito a portare un sorriso ai bambini ricoverati.

26122019