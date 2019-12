SARONNO – Come da tradizione il giorno di Santo Stefano è il giorno dell’apertura della mostra dei presepi AVIS alla villa Gianetti.

69 presepi in gara, tra creazioni dei bambini e di più grandi. Alla mostra hanno partecipato nove associazioni, otto delle quali di Saronno (tra queste il Centro Diurno Disabili e il CLS) e l’Associazione Voglio la Luna di Limbiate. Poi trentuno presepi provenienti dai comuni della provincia di varese, della Brianza, di Como e di Milano.

La mostra, giunta alla ventunesima edizione, per l’undicesimo anno è in Villa Gianetti dopo dieci anni in sala Nevera. E’ possibile votare due presepi per categoria (ragazzi e adulti) fino al 6 gennaio, dalle 10 alle 12 (nei festivi) e dalle 15 alle 19 fino alla premiazione che si svolgerà sabato 18 gennaio alle ore 16.

Tema della plastica, tessuto, invenzioni, la pasta per rappresentare il presepe e l’amaretto ma anche storie di vita in una mostra che è sempre più un riferimento per la città. Come dimostrano i numeri, che vogliono più di duemila visitatori per ogni edizione.

(in foto: la mostra dei presepi in Villa Gianetti e alcuni dei presepi presenti)

26122019