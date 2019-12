CARONNO PERTUSELLA – Domenica 22 dicembre al PalaCaronno di via Uboldo si è tenuta la festa di Natale della Rossella ETS Caronno Pertusella. Sul parquet che qualche ora prima aveva visto i ragazzi di Massimo Lualdi trionfare nel derby contro lo Yaka Volley di Malnate per 3 a 0, i protagonisti sono diventati gli atleti del settore giovanile gialloblù.

Per l’occasione, la società varesina ha organizzato un torneo di minivolley e un 4×4 misto, con genitori e figli mischiati per godersi insieme una giornata di divertimento e svago. Al termine della mattinata, il nutrito gruppo di partecipanti si è spostato poi al Verve Giro Pizza di Solaro, dove hanno potuto pranzare, brindare al Natale alle porte e scambiarsi i consueti auguri per un 2020 sereno.

