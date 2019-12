Saronno, auto in fiamme in via Marconi. Ci pensano i pompieri

SARONNO – Mattinata di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che sono accorsi per aiutare un cittadino in difficoltà e risolvere una piccola emergenza nel cuore di Saronno.

Teatro dell’incendio via Marconi precisamente l’area di sosta sul lato sinistro della carreggiata dopo l’intersezione con via Visconti.

Per cause ancora da accertare ha preso fuoco una Ford Fiesta. Le fiamme sono partite dalla parte posteriore e hanno ben presto attirato l’attenzione dei passanti. È così arrivata la chiamata al distaccamento cittadino che in pochi minuti ha portato la squadra di turno sul posto. I vigili del fuoco hanno subito domato l’incendio prima che si potesse propagare ad altre vetture in sosta. L’intervento si è concluso con gli accertamenti per risalire alle cause. Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati di rintracciare il proprietario del mezzo. Non sono mancati i curiosi che si sono fermati a curiosare vedendo l’autopompa e i pompieri in azione.