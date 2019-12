Viabilità: una rotonda tra Origgio e Saronno

ORIGGIO – E’ stata inserita all’interno del bilancio comunale di Origgio l’opera viabilistica che renderà più scorrevole il traffico sulla Varesina. Il sindaco Mario Ceriani ha richiesto all’operatore privato che realizzerà il piano commerciale in via Sampietro di inserire, a scomputo d’oneri, una rotatoria davanti al locale Buone Vista, al fine di rendere più sicura l’intersezione fra la via Per Saronno e la via Sampietro.

I tecnici della Provincia non hanno dato parere favorevole all’opera, considerata troppo vicina allo svincolo autostradale di Origgio-Uboldo e, nei fatti, poco larga. L’amministrazione di Origgio è però convinta che si possa arrivare ad un accordo modificando un pò il progetto, soprattutto in considerazione del rischio di incidenti del tratto stradale: per chi proviene da Saronno e vuole svoltare in via Sampietro il pericolo di frontali con chi arriva dal senso opposto di marcia è concreto.

