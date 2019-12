Calcio: i Giovanissimi 2006 festeggiano Natale vincendo il campionato

CARONNO PERTUSELLA – “Grande notizia per i Giovanissimi 2006: con la vittoria contro la Robur la squadra guidata da mister Fabio Brugnone ha vinto il campionato autunnale conquistando l’accesso al campionato regionale che inizierà a gennaio. Tanti complimenti a tutti: staff tecnico, dirigenziale e ovviamente a tutta la squadra”. Così i dirigenti della Caronnese che celebrano il successo dei giovani rossoblù.

Molto volte, d’altra parte, i responsabili del club di corso della Vittoria hanno fatto presente il loro punto di vista: “Il potenziamento del settore giovanile inesauribile risorsa per la Caronnese e ormai un processo avviato che non potrà che portare vantaggi e che dobbiamo confermare come must inarrestabile. La crescita del nostro settore giovanile è stata affidata a preparatori capaci che sono stati chiamati dopo attenta selezione e nel contesto di un programma davvero a lungo termine che la Società ha pianificato per creare una base solida grazie ad un team che sta lavorando per preparare i nostri piccoli campioni, senza dimenticare certo che il calcio deve essere prima di tutto divertimento.”.

27122019