SARONNO – Come è ormai tradizione, la sala di via Primo Maggio propone un veglione all’insegna della magia del musical e poi…si brinda al nuovo anno!

Il teatro saronnese propone “La vedova allegra”, l’operetta in tre atti di Viktor Leon e Leo Stein sulle musiche di F.Lehar.

La trama è di quelle conosciute: Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo. Solo Anna, ricca vedova del banchiere Glawary, sposando un pontevedrino in seconde nozze potrebbe risanare le casse dello stato. Il barone Zeta, ambasciatore pontevedrino a Parigi, approfitta della festa organizzata in ambasciata per far incontrare Anna e Danilo: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi…

Lo spettacolo inizia alle 21.30 ed è preceduto da una cena: spettacolo a 50 euro e cena+spettacolo a 100 euro.

27122019