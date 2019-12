Domani il consiglio comunale: l’ultimo previsionale dell’amministrazione Fagioli

SARONNO – Dopo le polemiche sulla scelta della data definita infelice da diversi consiglieri comunali (Franco Casali, Francesco Licata, Francesco Banfi), polemiche respinte dal presidente Raffaele Fagioli, è arrivato il momento dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, fissato in prima convocazione per il 28 dicembre alle 17.30 e in seconda convocazione per il 30 dicembre alle 20.

L’ordine del giorno è piuttosto corposo e comprende il bilancio di previsione 2020.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali precedenti sedute consiliari.

2. Ratifica deliberazione di G.C. n.177 del 5.11.2019:”Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – 6° provvedimento”

3. Ratifica deliberazione di G.C. n. 193 del 26.11.2019 :” Variazione al bilancio di previsione esercizio 2019-2021 – 7° provvedimento”.

4. Proroga contratto di servizio tra il Comune di Saronno e la Società Saronno Servizi spa per lo svolgimento dei servizi di accertamento, riscossione e liquidazione dei propri tributi e delle entrate patrimoniali.

5. Revisione periodica delle partecipazioni in applicazione dell’art. 20 D.lgs.19/08/2016 n. 175.

6. Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 aggiornato.

7. Approvazione aliquote Imposta Municipale (IMU) per l’anno 2020.

8. Approvazione aliquote addizionale comunale all’imposta di reddito sulle persone fisiche per l’anno 2020 differenziate per scaglioni di reddito.

9. Determinazione delle tariffe per i servizi locali per l’anno 2020 ed approvazione del tasso percentuale di copertura dei costi di servizi a domanda individuale.

10. Approvazione elenco servizi indivisibili e aliquote TASI anno 2020.

11. Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l’anno 2020.

12. Autorizzazione all’alienazione di parte del patrimonio immobiliare ex art.58 Decreto Legge n. 112 del 25.6.2008. Anno 2020.

13. Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione Comunale Mons. Pietro Zerbi.

14. Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022. Esame ed approvazione.

15. Mozione presentata dal consigliere Franco Casali del gruppo Tu@Saronno sulla gestione delle sponsorizzazioni da parte di Saronno Servizi e in particolare i contributi a favore della manifestazione ciclistica “Tre Valli Varesine”.

16. Mozione presentata dai gruppi consiliari Tu@Saronno, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Unione Italiana e il consigliere indipendente Francesco Banfi per solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre.

