GERENZANO – Il Comune di Gerenzano comunica che è stato pubblicato il bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, di “Istruttore direttivo contabile (Cat. D1) per il Settore 2′-Sviluppo economico ed attività produttive”. Questa infatti la dizione precisa del posto che risulta “vacante” e per il quale l’Amministrazione civica gerenzanese è in cerca di un dipendente per completare la pianta organica di questo settore.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 di giovedì 16 gennaio (ovvero il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso relativo all’indizione della selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4′ Serie Speciale Concorsi n. 99 del 17/12/2020). Per ulteriori informazioni, bando completo e modulistica, si deve accedere al link: