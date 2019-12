Il Comune fa cancellare, a tempo di record le finte strisce, bianche

SARONNO – Lavoro straordinario per gli uomini di Econord ed Amsa che in mattinata hanno cancellato, su input dell’amministrazione, armati di idropulitice e spazzatrice le strisce bianche realizzate nella notte della vigilia di Natale in via 4 novembre.

La nuova segnaletica è stata fatta a mano per coprire le righe blu che nell’arteria, a ridosso del palazzo comunale di piazza Repubblica (sede della municipalità e del comando di polizia locale) ricordano agli automobilisti di pagare la sosta.

Benchè non sia, al momento in cui scriviamo, arrivata nessuna rivendicazione, è facile pensare ad un bis del raid anarchico messo a segno a fine ottobre in piazza dei Mercanti. In quella circostanza furono circa 200 gli stalli coperti in un blitz da una dozzina di persone per protestare contro la scelta del sindaco Alessandro Fagioli di rendere la piazza, punto di riferimento per centinaia di pendolari, a pagamento.

(Per le foto si ringraziano i nostri lettori)