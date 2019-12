CISLAGO – Tutto pronto per il tour del musical della cooperativa “Il Granello” di Cislago, dal titolo “Questo sono io”, al suo recente debutto varesino.

Il progetto si inserisce all’interno delle attività socio-educative e formative organizzate dalla cooperativa sociale “Il Granello” di Cislago, che ha aperto una nuova sede anche a Saronno. “Questo nuovo spettacolo – spiega Luca Landolfi direttore dei servizi educativi – è ispirato al film “The greatest showman” che affronta proprio lo “stereotipo” e come, nel tempo, cose e persone che facevano paura ora sono la normalità o comunque sono accettate e viste nelle loro potenzialità e non attraverso le loro mancanze. Abbiamo scritto il copione adattando la storia del film, e tradotto le canzoni dall’inglese all’italiano in modo che possano essere cantate dai ragazzi e dai volontari. Un lavoro di cucitura e rifinitura della storia del film in modo che, ognuno dei nostri ragazzi, possa trovare un posto ed una storia che gli assomiglia e la possa interpretare”.

“Crediamo fortemente nelliinclusione – conclude Landolfi – nella bellezza dello scambio di competenze, nella forza delle relazioni e tutto questo, sommato alla passione e alla fatica, rendono questo spettacolo, degno di essere promosso, divulgato, visto e gustato”. Ad essere toccati dal progetto della cooperativa de il Granello saranno storici teatri della provincia di Varese come quelli di Busto Arsizio, Gallarate e il Giuditta Pasta di Saronno dove “Questo sono io” sarà in scena il 24 aprile. Non mancherà la tappa milanese in primavera al teatro Nazionale e poi quella comasca nel capoluogo lariano. Il ritorno a casa, a Cislago, sarà con il gran finale della tappa estiva.

