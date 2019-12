Origgio, ancora gratuito il ritiro del verde a domicilio

ORIGGIO – L’amministrazione di Origgio ha fatto marcia indietro rispetto alla raccolta a domicilio degli scarti del verde.

Il consiglio comunale ha accolto l’emendamento presentato dalla lista civica La Civica, attraverso cui si chiedeva che il comune potesse garantire ancora il ritiro a domicilio del verde. Ora sarà necessario modificare il regolamento dei rifiuti, in modo da sancire che, ogni quindici giorni, i cittadini possano usufruire di questo servizio. soddisfatta la lista civica, che critica la giunta Ceriani per le troppe distrazioni legate agli equilibri politici in vista della prossima campagna elettorale. Quello del ritiro degli scarti vegetali a domicilio è un servizio importante per i cittadini, soprattutto per chi non dispone di mezzi per portare gli scarti in discarica.

