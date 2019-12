SARONNO – Sono stati ottomila i visitatori del Santuario della Beata vergine dei miracoli nel corso del 2019. Ma parliamo “solo” di chi si è annunciato, ha chiesto l’appuntamento per una visita guidata, di gruppi e comitive che sempre più numerose vengono in piazza Santuario a Saronno per ammirarne le bellezze artistiche. A questi vanno aggiunte le migliaia di persone che vi hanno fatta tappa “ufficiosamente”, trovando aperto e cogliendo l’occasione per entrare, ed i turisti “fai da te”.

Nessun dubbio, dunque, che il Santuario sia una risorsa turistica importante per la città degli amaretti: a prendersi cura di loro i molti volontari che si prestano come guide. Riguardo ai visitatori, prevalenti quelli di nazionalità italiana ma pure moltissimi dall’estero, ed anche da molto lontano, come dalla Cina. Nel tempio sacro le opere di Bernardino Luini, Gaudenzio Ferrari, Andrea da Milano (o da Saronno) ed altri artisti.

(foto: una veduta interna del bellissimo Santuario della Beata vergine di Saronno; con i volontari che si prestano come guide ed il prevosto, monsignor Armando Cattaneo)

27122019