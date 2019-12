SARONNO – Sono 1490 le lettere di sollecito di pagamento delle multe non pagate nel 2018 che stanno arrivando in queste settimane ad altrettanti morosi.

L’amministrazione saronnese ha valutato un mancato incasso derivato da sanzioni per violazione del Codice della Strada pari a 400.000 euro e ha quindi fatto partire, poco prima di Natale, l’ultimo invito bonario di pagamento, dopodiché, per coloro che rimarranno inadempienti, scatteranno le procedure di riscossione e la Saronno Servizi potrà procedere al fermo amministrativo dell’auto.

In totale, i verbali sono 2300, recapitati a 1490 persone (il che significa che qualcuno ha trasgredito più volte), che hanno tempo per saldare il dovuto sino al 31 dicembre 2019. Le sanzioni riguardano per lo più guida senza cinture di sicurezza, guida con il telefonino in mano e divieti di sosta: non rientrano in questo gruppo di solleciti gli ingressi nella zona a traffico limitato.

27122019