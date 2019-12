CARONNO PERTUSELLA – Un aiuto concreto agli imprenditori piccoli e piccolissimi: lo vuole assicurare la nuova Fondazione Felpi, “Fiducia e lavoro, professionisti insieme” che fa base al museo Onda rossa di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, con presidente Pierantonio Giussani, avvocato.

Giussani, perché nasce la Fondazione?

Perché non era più possibile tollerare, in silenzio, che la gente che lavora, che si sporca le mani, che ha la testa sul tornio, venisse trovata impiccata alla trave più alta del capannone, per colpa di chi non ha saputo comprendere la solitudine e l’enorme pressione che veniva esercitata su di loro.

Si spieghi meglio…

Molti artigiani o piccoli imprenditori sono innamorati del proprio lavoro ed a questo sacrificano tutto, trascurando a volte anche la famiglia. Se per una qualsiasi ragione le cose non vanno bene – magari perché ricevono insoluti – allora le belve si scatenano. Banche, Burocrazia, Fisco, Creditori iniziano la caccia e quel pover’uomo si ritrova solo a combattere contro pressioni più forti di lui. Ecco: La Fondazione vuole aiutarlo.

E come?

Abbiamo istituito un Pronto soccorso aziendale, perché la solitudine è una malattia. Chiamando il numero 029659098, risponde la Fondazione, che fissa subito un appuntamento per capire il problema. Il consulto è gratuito. Subito dopo, si avviano le procedure necessarie perché i problemi vengano risolti. Quell’uomo che prima era solo, ha trovato persone che l’hanno aiutato, così che possa risalire dall’abisso in cui era sprofondato.

Dove ha sede la Fondazione?

A Caronno Pertusella, corso della Vittoria 916, info@fondazionefelpi.eu – sito: www.fondazionefelpi.eu all’interno dell’Hub Onda rossa, che è un centro di “Eccellenza italiano”.

Cos’è un Centro di eccellenza italiano?

Vede, se uno straniero parla di “Eccellenza italiana”, lo identifica subito con il prodotto: una bella automobile, un bell’abito, un bel mobile e così via. Ma per un italiano, cos’è l’Eccellenza italiana?

Cos’è?

Sono i suoi valori: il lavoro, la famiglia, la nostra civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione. Valori come contenitori, se così posso dire, in cui noi italiani abbiamo messo contenuti, frutto della nostra storia, che altri popoli non hanno saputo mettere. Vede il lavoro italiano è arte o, per meglio dire, l’arte di creare arte. Il Centro di eccellenza italiano ha il compito – che si è dato – di salvaguardare, proteggere ed aiutare, proprio l’arte di creare arte che, da sempre, caratterizza il nostro essere italiani. La Fondazione è lo sviluppo nella vita reale di quei valori – solidarietà e comprensione – che sono una componente essenziale di questa eccellenza italiana.

E il museo Onda rossa?

E’ la trasposizione, nella vita reale, di quei valori – Lavoro, famiglia, civiltà contadina da cui tanti di noi provengono, io per primo – che hanno saputo creare oggetti, come le automobili esposte, che non solo lasciano senza fiato il visitatore, ma trasmettono una emozione talmente forte, che predispone l’animo ad accogliere il richiamo a quei valori che proprio quegli oggetti hanno creato.

