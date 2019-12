Premio al merito per i maturandi cislaghesi

CISLAGO – Non ci si riferirà all’Isee, ma soltanto al merito per la valutazione che darà diritto agli studenti a ricevere il premio dall’amministrazione comunale.

Questo succederà, come in passato, ancora per quest’anno, nonostante la mozione per richiedere di fare marcia indietro e di tenere in considerazione anche l’Isee per questo riconoscimento economico. L’amministrazione cislaghese ha deciso di mantenere il vecchio regolamento, con qualche modifica, che prevede la allungamento dei tempi di iscrizione, il ricorso alla comparazione degli ISEE in caso di “parità”, l’aggiunta di sponsor per aumentare i premi-borse di studio.

Gli studenti di quinta superiore sono quindi avvisati: buoni voti daranno diritto al premio!

28122019

(nella foto: la giunta)