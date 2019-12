SARONNO – “Ci sono troppi alberi morti in centro”: la segnalazione viene da Alberto Paleardi, sostenitore ed esponente locale di Italia viva. Già membro del consiglio d’amministrazione del Parco del Lura e da sempre attento alle tematiche ambientali, in questi giorni Paleardi ha compiuto uno screening nella zona a traffico limitato e limitrofe: “Ho notato la presenza di molte piante e pianticelle delle quali resta magari solo il tronco o resti di esso; in altri casi c’è soltanto la radice oppure più niente. Gli alberi mancanti o morti sono una quindicina e non è poco, nel quartiere”.

Da parte di Paleardi la richiesta di intervento, “riportando il verde mancante in centro e compiendo anche le opportune verifiche su qualche albero che non appare proprio in salute”.

(foto: Alberto Paleardi nel centro storico, denuncia la mancanza di molti alberi, che nel corso del tempo sono morti e non sono stati sostituiti)

29122019