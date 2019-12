Auguri e innovazione digitale dalla Saronno Servizi

SARONNO – Un originale biglietto di auguri dell’ex municipalizzata Saronno Servizi.

E’ arrivato prima di Natale il volantino di auguri della Saronno Servizi, che ha voluto augurare buone feste ai saronnesi e, in contemporanea, ha colto l’occasione per ricordare tutte le novità introdotte nell’anno che sta per finire.

L’introduzione del PagoPA per le imposte, E-district per partecipare al Mobility festival, la possibilità di effettuare la ricarica dell’auto elettrica presso le colonnine elettriche del Be charge, ma anche l’utilizzo delle nuove app easypark per i parcheggi a pagamento e il nuovo assistente Tribbi per i tributi. A breve, arriverà anche l’app per le farmacie comunali (la SmartMob), per servizi sempre più rispondenti alle esigenze della generazione digitale.

