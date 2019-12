ROVELLASCA – Non solo prima squadra ma anche un settore giovanile ampio e sempre di buon livello per il Sc Rovellasca 1910 che fa tesoro del proprio rapporto privilegiato, di collaborazione, con l’Atalanta. Anche a fine 2019 i tecnici del “vivaio” del club hanno avuto modo di partecipare a momento di aggiornamento in casa proprio dell’Atalanta, a Zingonia. Una occasione per restare sempre al passo coi tempi. In questo caso il momento di formazione ha riguardato gli allenatori ed educatori delle categorie dal 2011 al 2015.

Tornando alla formazione maggiore, è sicuramente un buon Natale per il Rovellasca che ha chiuso il girone di andata al secondo posto e che nell’ultimo turno prima del riposo di metà stagione ha espugnato lo stadio “Colombo Gianetti” del Fbc Saronno. Classifica: Lentatese 35 punti, Rovellasca e Bovisio 33, Guanzatese e Fbc Saronno 29, Tavernola 24, Menaggio e Ceriano 19, Esperia Lomazzo e Portichetto 18, Salus Turate 17, Ardita 14, Montesolaro 12, Faloppiese 11, Hf Calcio 10, Real 6.

(foto: i tecnici del Rovellasca in trasferta a Zingonia nella casa dell’Atalanta)

29122019