Corbetta (Lega): “Per il Governo i giovani lombardi sono di serie B, faremo valere nostre ragioni”

MILANO – Impugnata dal Consiglio dei Ministri la legge regionale sulla Leva Civica Lombarda. “Secondo il Governo – afferma il promotore della legge e consigliere regionale, Alessandro Corbetta (Lega) – la norma sul trattamento fiscale del compenso dei volontari violerebbe l’articolo 117 della Costituzione. Così facendo il Governo mette nero su bianco che il servizio civile regionale, nonostante la legge nazionale ne consenta la realizzazione, è un servizio civile di serie B in quanto non potrebbe avere le stesse esenzioni fiscali previste per quello nazionale”. “Questa logica dei “due pesi e due misure” non ci appartiene e infatti avevamo inserito in legge proprio l’articolo ora causa di impugnazione per parificare la leva regionale e darle la stessa valenza del servizio civile nazionale, garantendo ai nostri giovani volontari la stessa esenzione fiscale prevista per il servizio civile nazionale.”

“Il governo, con questa impugnazione, e il consigliere regionale grillino Fumagalli che ha presentato un esposto contro questa legge regionale, stanno agendo contro la Lombardia e i suoi giovani, non considerando poi il fatto che la Leva Regionale va a sopperire alle tante lacune del servizio civile nazionale”. “La leva civica lombarda – chiosa Corbetta – deve avere la stessa dignità del servizio civile nazionale e spero che l’azione di Regione Lombardia possa essere seguita anche da tutte le altre regioni in una battaglia di autonomia e di civiltà: se ci permettono di realizzare un servizio civile regionale devono darci la possibilità di prevedere le medesime agevolazioni fiscali”.

29122019