Dagli investimenti per le strade a quello per la centrale di polizia locale: Vanzulli presenta il bilancio previsionale

Dagli investimenti per le strade a quello per la centrale di polizia...

SARONNO – Pubblichiamo integralmente la presentazione del vicesindaco Pier Angela Vanzulli sul bilancio previsionale.

Prima di passare alla lettura dei numeri ritengo importante delineare le peculiarità che contraddistinguono il bilancio previsionale del 2020.

I calcoli sono stati eseguiti su dati assestati al 5 novembre 2019 quindi in base anche a quanto verrà stabilito dalla Legge Finanziaria, nell’anno 2020 potranno rendersi necessarie diverse variazioni di bilancio, ma ritengo che rientri nella normalità della buona gestione. Entrando nel merito schematicamente illustro alcuni passaggi.

In prima battuta comunico che abbiamo deciso di destinare 300.000,00 euro di entrate come Oneri di Urbanizzazione – Titolo quarto, a spesa corrente.

Dal 2018 la Legge Finanziaria consente di utilizzare gli oneri per spese che concernono le manutenzioni di strade, verde pubblico ed edifici comunali.

Quindi non verranno utilizzati gli oneri a copertura delle spese correnti in senso generico, ma li utilizzeremo per interventi che vanno in senso migliorativo sui nostri beni.

Sottolineo subito che verificando la spesa in conto capitale relativa agli investimenti troviamo subito una cifra inferiore a quella del 2019, in quanto nelle entrate al titolo quarto relative a Oneri e mezzi propri, è mancante la vendita dell’immobile di Via Manzoni. Questo deriva dal fatto che quando è stato redatto il bilancio a Ottobre, si pensava ancora, secondo quanto detto dall’ufficio tecnico, di poter iniziare la procedura di vendita entro fine anno.

Qualora nel 2020 si procederà alla vendita dell’immobile, faremo una variazione per reinserire nel bilancio la cifra come maggiore entrata e verificheremo se dobbiamo reinserirla anche nel piano delle alienazioni.

Un altro elemento importante sono i mancati dividendi del Lura Ambiente che nel 2019 erano di ben 1.030.000,00 euro.

Entrano nel dettaglio:

2016 dividendi Lura Ambiente 1.500.000,00

2017 dividendi Lura Ambiente 280.000,00

2018 dividendi non distribuiti

2019 non ancora chiuso bilancio.

La cifra complessiva di 1.780.000,00 è stata incassata per 750.000,00 nel 2018, e per 1.030.000,00 nel 2019 (750 del 2016 e 280 del 2017).

Questa entrata al titolo terzo era stata destinata agli investimenti.

Per questo se togliamo dalla somma di spesa per investimenti queste due cifre rilevanti, Lura e Manzoni, abbiamo la motivazione per cui si sono ridotte le disponibilità per investimenti che restano comunque cospique.

Abbiamo poi un’altra cifra su cui porre l’attenzione, sempre per disposizione di Legge, il 10% del ricavato dalle vendite di beni, deve essere accantonato per essere utilizzato quale rimborso anticipato dei mutui.

Nel piano delle Opere Pubbliche nel 2020 abbiamo previsto la vendita di terreni per un importo di 100.000,00 euro. Il 10% di detta somma ovvero 10.000,00 verrà quindi utilizzato per l’estinzione anticipata della quota di ammortamento mutui. (che entreranno al titolo 4 saranno destinate alla estinzione anticipata della quota di ammortamento mutui al titolo 4 delle uscite che è solitamente coperto dalle entrate dei primi tre titolo).

Come scritto lo scorso anno, una amministrazione si misura anche per quanto destina alla parte sociale, nel 2020 prevediamo di erogare al titolo primo delle spese correnti per il sociale 6.616.511,00 di euro.

Per quanto attiene agli investimenti dal 2016 al 2018 sono stati così impegnati e suddivisi:

per la manutenzione strade cittadine 2.921.972,00 ovvero nel dettaglio:

2016 – 414.771,00

2017 – 877.992,00

2018 – 1.629.209,00.

Per la manutenzione scuole 680.547,00 ovvero:

2016 – 294.097,00

2017 – 79.161,00

2018 – 307.289,00.

Per gli impianti sportivi 611.529,00 ovvero:

2016 – 0,00

2017 – 599.896,00

2018 – 11.633,00.

Ovviamente mancano i dati del 2019 che avremo col bilancio consuntivo del 2019.

Nel Piano delle Opere pubbliche abbiamo previsto 100.000,00 euro per la centrale operativa della Polizia Municipale e per le telecamere.

Nel 2020 posizioneremo circa 10 impianti in parte dietro alla stazione, in parte zona ex pretura.

Effettuando tutto il collegamento con la nuova rete di fibra ottica e in più sostituiremo le telecamere oramai obsolete.

E’ inoltre previsto l’acquisto di una nuova auto in sostituzione di una vecchia.

In base ad un calcolo standard abbiamo determinato che per il prossimo anno la nostra capacità di apertura dei mutui sarà di 1.500.000,00 euro, di cui

• 500 previsti per la manutenzione strade e marciapiedi.

• 400 per i nuovi colombari

• 100 per l’area feste

• 500 per la nuovo scuola Rodari .

Questi ultimi 500.000,00 euro di mutuo, sono stati previsti per il finanziamento della nuova Scuola Rodari. Avendo noi partecipato ad un bando ministeriale per la costruzione di una nuova scuola di 5milioni di euro, che prevede un finanziamento ministeriale di 4 milioni di euro su due anni, 2 milioni nel 2020 e 2 milioni nel 2021, abbiamo previsto per la parte Ente Comune di accendere un mutuo di 500 mila euro per il 2020 ed uno per il 2021 di pari importo.

Siamo in attesa di conoscere l’esito del bando.

Per i nostri stabili (comprese spese di progettazione) sono previsti in conto capitale interventi per un totale di euro 1.149.000,00 .

Per le scuole sempre in parte investimenti abbiamo una cifra di euro 2.900.000,00, di cui 500 con mutuo e 2 milioni di finanziamento, QUINDI NOI PARTECIPIAMO CON MEZZI PROPRI PER 400.000,00 EURO.

Per il Teatro Giuditta Pasta riconfermiamo un trasferimento per la cifra di 160.000,00 euro, ABBIAMO ANCHE PREVISTO 40.000,00 PER IL CONCORSO LIRICO.

Per l’Asilo Regina Margherita confermiamo 100.000,00.

Per l’istituzione Zerbi un trasferimento totale di euro 2.662.000,00, per scuola materna , asilo nido e mensa.

Per la gestione del verde pubblico abbiamo più capitoli in spesa corrente per manutenzione di 300.000,00 euro ed in conto capitale manutenzione straordinaria 280.000,00 con un intervento totale di euro 580.000,00 mila.

Previsti poi 23.000,00 mila euro di contributi per la Fondazione Gianetti ed il Centro Anziani, PIU’ 7.000,00 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO ANTISTANTE SEMPRE AL TITOLO PRIMO DELLE SPESE.

Abbiamo anche un importante investimento sulla costruzione di colombari al cimitero di Via Milano per un importo di 400.000,00 euro finanziato con mutuo.

Un capitolo a parte merita la tassa rifiuti che vedrà nel prossimo anno un aumento per quanto riguarda la bollettazione.

Sottolineo subito, per sgomberare il campo da congetture, che tale aumento non deriva dalla volontà della amministrazione di “far cassa”, ma deriva da un ulteriore aumento del costo degli smaltimenti.

Questo ha determinato un aumento di 188 mila euro che debbono essere coperti, come prevede la legge, dalle entrate derivanti dalle bollette.

Il costo del servizio, spese fisse e variabili, equivale ad euro 4.894.000,00.

Abbiamo un contratto quinquennale che va dall’01 agosto 2019 al 31 luglio 2024, per un importo di euro 3.480.842,00 che assicura la raccolta domiciliare dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, il relativo trasporto e conferimento presso il centro raccolta comunale o presso gli impianti di recupero/smaltimento finali, lo spazzamento stradale , la gestione del centro raccolta comunale, il servizio di prevenzione gelate e sgombro neve.

Poi quattro contratti di servizio per lo smaltimento dei rifiuti che costituiscono unonere per l’Amministrazione Comunale ( rifiuti indifferenziati, umido, terre di spazzamento strade, rifiuti ingombranti), L’importo è pari a 1.200.000,00.

Quattro appalti di servizio per il recupero dei rifiuti che costituiscono un ricavo per l’Amministrazione Comunale (carta, multi leggero plastico, ferro e vetro), che prevedono una entrata al titolo terzo per euro 425.000,00.

A questo dobbiamo aggiungere i costi amministrativi dell’accertamento, dellariscossione e dei contenziosi che riguardano l’aggio riconosciuto alla Saronno Servizi che è pari al 5% delle bollettazione relative ai ruoli che equivale a euro 248.000,00.

Poi 165.000,00 euro per la parte dei costi generali che sono relativi al costo dei dipendenti comunali che si occupano del servizio per le ore impegnate.

Per finire con 223.000,00 euro come svalutazione crediti.

Il costo del servizio è stato suddiviso per la parte fissa al 42,5% ovvero 2.079.494,41 per il 50% alle utenze domestiche ed il 50% alle utenze non domestiche.

Invece per i costi variabili il 57,5% ovvero 2.814.505,59 per il 63,62 % alle utenze domestiche ed il restante 36,38% alle utenze non domestiche.

Tale differenziazione di percentuali nella suddivisione dei costi variabili trova il suo perché nella produzione di rifiuti che per le famiglie è apri a 11.356.170,00 kg e per le utenze non domestiche è pari a kg 6.493.830,00.

Una nota importante riguarda il FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA’.

Nel 2018 avevamo previsto la cifra di 320.000,00 euro di fondo pari a 210 per multe e ztl e 110 per affitti.

A consuntivo 2018 la differenza con il consuntivo 2017 dava un più 1.120.000,00 da ciò derivava un nostro aumento del Fondo per 800.000,00 euro ( consuntivo 2017 – 2.560.000,00 a Fondo e nel 2018 – 3.680.000,00) da avanzo messo a Fondo.

Nel 2019 abbiamo previsto 350,000,00 di Fondo ovvero 156 su multe, 94 su affitti e 100 per tributi, tale fondo con la variazione numero 4 è stato rimpinguato per 100.000,00 euro avendo avuto già a quella data 330.000,00 mila euro di sanzioni in più rispetto alla previsione.

A consuntivo 2019 faremo le verifiche del caso, però la cospicuità dello stesso ci lascia tranquilli rispetto alla media dei residui attivi non pagati degli ultimi 5 anni sui quali si calcola la percentuale di accantonamento che per noi oggi è al 100%.

Nel nostro previsionale 2020 il Fondo previsto è di 700.000,00 euro ovvero 350 multe, 70 affitto, 280 tributi.

Per i trasferimenti dallo stato abbiamo un Fondo solidarietà comunale in entrata di 2.899.639,00 di cui 1.753.326,00 sono un ristoro per mancata entrata TASI, quindi la effettiva entrata è di 1.146.312,98 euro.

Da questa somma va detratto il Fondo solidarietà comunale di 1.376.842,00 che lo stato si trattiene in uscita infatti lo troviamo nelle spese correnti e da questa cifra ovvero fondo in entrata meno TASI, meno fondo in uscita, vanno aggiunti i trasferimenti vari compreso il ristori Imu Tasi del 2014, alla fine tutto questo calcolo da la cifra di 196.336,98 è la effettiva previsione di trasferimento per il 2020 dallo Stato.

Non sono ovviamente previsti aumenti per quanto attiene alle imposte e tasse tranne quello di euro 188.000,00 della Tari che però è legato, come già detto, al costo del servizio, infatti la legge prevede la copertura totale del costo.

Una parte a se merita il discorso del personale, infatti nel 2019 abbiamo avuto un costo del personale previsto, detratto il Fondo pluriennale vincolato 2018 su 2019 relativo al Fondo produttività, di euro 6.991.013,00 euro. Quest’anno prevediamo la cifra di euro 7.175.000,00, quindi un più 183.987,00 dovuti alla previsione di alcune assunzioni.

Si ricorda che la legislazione vigente permette di assumere personale rispettando due limiti di spesa, ovvero la spesa complessiva annua di personale non deve superare la media del triennio 2011 – 2013 che era di 8.821.047,40, inoltre la spesa prevista per le nuove assunzioni non deve superare il costo del personale cessato e non sostituito degli ultimi 5 anni , per noi 503.062,27.

Nota importante e riassuntiva riguarda l’aumento di spese correnti al titolo primo addebitabili per la maggior parte ai costi in aumento del personale, della tassa rifiuti, del Fondo crediti dubbia esigibilità che è nel titolo primo delle spese e di altri capitoli. Queste maggiori spese correnti sono state coperte con le maggiori entrate derivanti dai primi tre titoli delle entrate.