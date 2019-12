Lo spirito del Natale: perso e restituito portafoglio in poche ore

SARONNO – Lo spirito del Natale, lo si è potuto respirare nelle ultime ore: portafoglio smarrito con dentro soldi e carte di credito, e recapitato qualche ora dopo da un ignoto, che ha andato a portarlo a casa dell’interessato, fuori città. Vicenda dunque alla quale non è mancato il lieto fine per una coppia venuta nella città negli amaretti a cena, ieri sera. Dopo una bella serata, la brutta sorpresa, la scomparsa del portafoglio, evidentemente smarrito.

Sono stati momenti di comprensibile agitazione, per marito e moglie. Non fosse altro per il fastidio di dovere rifare tutti i documenti e le carte di credito. E invece, è Natale: come riferito dal coppia sui social network, ringraziando, il portafogli con tutto il contenuto era nella cassetta delle lettere. “Grazie a chi lo ha riportato!”

