Opera di un saronnese: il giallo presentato a Tradate

SARONNO – E’ stato presentato a Tradate, presso la biblioteca civica, il libro scritto dal saronnese Oreste Borgatti.

Il libro si intitola “Do Svidanya, Dina” e racconta la storia di una pianista, Dina Nasi, pianista e tastierista della band The Blamed, che trascorre la sua vita sdoppiandosi tra i suoi due Io: quella di impeccabile insegnante di musica attenta ai suoi alunni (di giorno) e quella notturna di compositrice tastierista in una rock band. Ciò che sembra essere l’inizio di un nuovo anno scolastico, progressivamente si rivela minuscolo tassello di un gigantesco puzzle, dove i molteplici pezzi faticano a trovare la loro giusta collocazione. Lentamente Dina si trova catapultata in realtà sconosciute, popolate da nuovi e affascinanti compagni di viaggio ai quali se ne aggiungono altri, personaggi complessi e sfuggenti.

Oreste Borgatti nasce nel 1955 a Morbegno in Valtellina. Studia e cresce a Saronno e si diploma al Conservatorio di Como. Insegna musica in una scuola media e, parallelamente, è autore di numerosi brani musicali e canzoni.

Con questo romanzo è alla sua terza esperienza come scrittore e mette nuovamente in gioco tutta la sua passione per la musica, la fantasia senza confini, la cura dei dettagli e l’amore per la narrativa.

