SARONNO – L’augurio per l’ospedale di Saronno è che il 2020 possa portare veramente novità e strumenti all’avanguardia.

Dopo l’inaugurazione lo scorso mese di settembre della nuova risonanza magnetica al servizio del padiglione rosso e del pronto soccorso, nelle ultime settimane il presidio di piazzale Borella è stato al centro di un vivace dibattito lanciato dall’appello del comitato per la salvaguardia dell’ospedale che chiede un rilancio della struttura sanitaria parte dell’Asst Valle Olona proprio alla luce degli investimenti in arrivo nel presidio per la creazione dell’ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate. Un appello rilanciato da tutti i sindaci del Saronnese ossia Marco Giudici (Caronno Pertusella) Luigi Clerici (Uboldo), Ivano Campi (Gerenzano), Mario Ceriani (Origgio) e Gianluigi Cartabia (Cislago) con la sola eccezione del primo cittadino saronnese Alessandro Fagioli. Nel corso dell’incontro si è parlato anche degli investimenti in arrivo per un valore di 750 mila euro da usare per l’installazione di una nuova Tac 64 strati per la Radiologia e relativi lavori strutturali e impiantistici, per la sostituzione di 4 sistemi di anestesia e del portatile per radioscopia in uso nelle sale del blocco operatorio. In calendario ci sono anche, come annunciato dal direttore generale Eugenio Porfido, il taglio del nastro della nuova risonanza magnetica, la fornitura di un ecocardiografo di alta fascia per la cardiologia e quella di un ecografo per radiologia. Completa il quadro l’installazione di una frigoemoteca automatizzata per la gestione tracciabile e informatizzata del processo di assegnazione di sacche di sangue.

29122019